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Україна подвоїла імпорт електроенергії

електроенергія
Фото: Freepik

З 7 по 11 липня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі порівняно з попереднім тижнем – до 44 тис. МВт-год.  Водночас обсяги експорту скоротилися до 32,2 тис. МВт·год.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані ExPro. 

За даними аналітиків, найбільші обсяги імпорту фіксуються у вечірні години пікового навантаження.

Фото 2 — Україна подвоїла імпорт електроенергії

«Це свідчить про критичну роль перетинів з ЄС у балансуванні системи, особливо на тлі обмежених резервів маневрової генерації», — зауважують експерти.

Наразі імпорт у пікові години може перевищувати 1 ГВт, що є вагомим внеском у забезпечення стабільності. В поточних умовах, імпорт знову може стати важливою складовою для енергосистеми у години пікового споживання.

Вочевидь, потреба у довгостроковому прогнозуваному імпорті ставить на порядок денний розвиток аукціонів на доступ до міждержавного перетину.

Нагадаємо, максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 900 МВт.

Україна збільшила продаж електроенергії в 2,5 раза

Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза до понад 237 тис. МВт-год у червні 2025 року у порівнянні з попереднім місяцем.

За підсумками червня 2025 року Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше з жовтня 2023 року.

Обсяги експорту електроенергії повернулись на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Автор:
Світлана Манько