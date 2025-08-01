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Около 86% украинских экспортеров поставляют продукцию в ЕС: полная статистика

бизнесмен, карта, документы
В какие страны поставляют продукцию украинские экспортеры. / Freepik

Несмотря на войну, большинство украинских экспортеров продолжают продажи за границу, однако темпы восстановления объемов экспорта остаются низкими, а часть промышленных предприятий до сих пор не смогла возобновить экспортную деятельность. Больше всего товаров экспортируют в страны ЕС — 85,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института экономических исследований и политических консультаций.

В июне ИЭД среди 473 промышленных предприятий провел исследование "Экспорт в войне на истощение: как обеспечить экономическую выносливость Украины". Среди этих опрошенных компаний 59% оказались экспортерами.

Европейский Союз оказался главным экспортным направлением для украинского бизнеса. Значительную часть также имеет Турция (11,1%). В страны Африки и Китай украинский бизнес экспортирует меньше - всего 09% и 0,4% соответственно.

Фото 2 — Около 86% украинских экспортеров поставляют продукцию в ЕС: полная статистика

"Чрезмерная ориентация на европейский рынок создает потенциальные риски для стабильности украинского экспорта. Это риск не только возможных административных или институциональных барьеров со стороны ЕС. К примеру, связанных с блокированием границы со стороны Польши для нашей сельхозпродукции", - заявил старший научный сотрудник ИЭД Андрей Бутин.

Согласно результатам опроса, чем больше размер бизнеса, тем чаще он экспортирует. Среди микропредприятий – 25% экспортеров, среди малых – 42%, средних – 67%, а среди крупного бизнеса – 91%.

Ситуация также зависит от отрасли: наибольшая доля экспортеров в металлургии и металлообработке (74%), самая низкая – в производстве стройматериалов (28%).

"Большинство экспортеров имеют ограниченную географию экспорта. Почти четверть предприятий экспортируют только в одну страну, почти две трети - в две-пять стран", - сообщил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Специалисты отмечают, что экспортеры демонстрируют больший оптимизм по сравнению с "обычным" бизнесом. Они лучше оценивают свое финансово-экономическое положение и деловой климат в стране.

Напомним, в июле сообщалось, что 5 государств Европейского Союза – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – недовольны новым торговым соглашением Украины с ЕС и просят его пересмотреть.

Автор:
Татьяна Ковальчук