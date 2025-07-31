Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету: ще майже 400 млрд грн спрямують на оборону

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, передбачивши додаткові видатки на суму 397,5 мільярда гривень. Закон також дозволяє стратегічним підприємствам отримувати кредити під держгарантії без додаткового навантаження на бюджет. Документ вже підписав президент Володимир Зеленський.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Додаткове фінансування оборони

Закон про зміни до державного бюджету на 2025 рік передбачає додаткове фінансування сектору безпеки та оборони на суму 397,5 мільярда гривень.

Із них 250 млрд грн буде залучено за рахунок державних позик;

буде залучено за рахунок державних позик; 147,5 млрд грн - завдяки зростанню надходжень до бюджету.

Ці кошти спрямують на найважливіші потреби армії:

фінансування військових;

закупівлю зброї та техніки;

впровадження сучасних технологій;

розвиток оборонної промисловості.

Частину невикористаних коштів із спеціального фонду, зокрема від "військового" податку, також направлять на підтримку оборонного виробництва.

Крім того, новий закон дозволяє стратегічним підприємствам отримувати кредити під державні гарантії без додаткового навантаження на бюджет. Це допоможе знизити фінансові ризики.

Також документ передбачає поліпшення харчування для військовослужбовців під час лікування в медичних установах і дає змогу ефективніше використовувати залишки бюджетних коштів на потреби Міноборони.

Згідно з пояснювалої записки, законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" розроблений з метою оперативного залучення фінансових ресурсів для реалізації невідкладних заходів у сфері безпеки та оборони. Його ухвалення спрямоване на ефективну протидію повномасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України.

Зазначається, що з огляду на потребу в посиленні обороноздатності, захисті державного суверенітету та забезпеченні національної безпеки, а також подоланні негативних наслідків війни, виникла нагальна потреба у збільшенні бюджетних видатків. Додаткове фінансування дозволить своєчасно реалізовувати ключові заходи у секторі безпеки та оборони, зокрема у відповідь на загрози, спричинені збройною агресією з боку РФ.

Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський відразу підписав цей документ, який забезпечує належне фінансування Сил оборони.

"І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 липня підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.