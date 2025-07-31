Верховная Рада приняла изменения в бюджет: еще почти 400 млрд грн направят на оборону

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, предусмотрев дополнительные расходы на сумму 397,5 миллиарда гривен. Закон также разрешает стратегическим предприятиям получать кредиты под госгарантии без дополнительной нагрузки на бюджет. Документ уже подписал президент Владимир Зеленский.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Дополнительное финансирование обороны

Закон об изменениях в государственный бюджет на 2025 год предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны на сумму 397,5 миллиарда гривен.

Из них 250 млрд грн будут привлечены за счет государственных займов;

будут привлечены за счет государственных займов; 147,5 млрд грн – благодаря росту поступлений в бюджет.

Эти средства будут направлены на важнейшие потребности армии:

финансирование военных;

закупку оружия и техники;

внедрение современных технологий;

развитие оборонной индустрии.

Часть неиспользованных средств из специального фонда, в частности от "военного" налога, также будет направлена на поддержку оборонного производства.

Кроме того, новый закон разрешает стратегическим предприятиям получать кредиты под государственные гарантии без дополнительной нагрузки на бюджет. Это поможет снизить финансовые опасности.

Также документ предусматривает улучшение питания для военнослужащих во время лечения в медицинских учреждениях и позволяет более эффективно использовать остатки бюджетных средств на нужды Минобороны.

Согласно поясняющей записке, законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" разработан с целью оперативного привлечения финансовых ресурсов для реализации безотлагательных мер в сфере безопасности и обороны. Его принятие направлено на эффективное противодействие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Отмечается, что, учитывая потребность в усилении обороноспособности, защите государственного суверенитета и обеспечении национальной безопасности, а также преодолении негативных последствий войны, возникла настоятельная потребность в увеличении бюджетных расходов. Дополнительное финансирование позволит своевременно реализовывать ключевые меры в секторе безопасности и обороны, в том числе в ответ на угрозы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский сразу подписал этот документ, обеспечивающий надлежащее финансирование сил обороны.

"И сегодня еще есть очень важные решения. Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Чрезвычайно важно. Только что подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших полегли".

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 июля подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.