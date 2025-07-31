Выплаты военным: в Раде зарегистрировали новый законопроект об увеличении расходов на оборону

Верховная Рада зарегистрировала новый законопроект №13573 относительно изменений в Государственный бюджет Украины на 2025 год. Этот проект предусматривает увеличение расходов на оборонный сектор на 412,3 млрд грн. Это произошло после того, как предварительный законопроект об изменениях в бюджет не прошел рассмотрение в парламенте.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

По ее словам, остается критическая проблема выплаты денежного довольствия военнослужащим в августе. Поэтому к рассмотрению Верховной Рады предложен новый проект закона №13573 об изменениях в Бюджет-2025, включающий лишь увеличение расходов на сектор обороны.

Проект закона предлагает увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд грн. Из этой суммы:

115 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих всех Сил обороны.

пойдут на денежное довольствие военнослужащих всех Сил обороны. 216 млрд грн будут направлены на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

будут направлены на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные средства пойдут на другие нужды войска .

Законопроект также предусматривает изменения в распределении НДФЛ, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года :

60% поступлений НДФЛ будут направлены в Министерство обороны на закупку дронов, оружия и военной техники .

поступлений НДФЛ будут направлены в на закупку . 30% получит Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины также на нужды, связанные с дронами .

получит также на нужды, связанные с . Остальные 10% будут направлены на нужды военных бригад.

Финансирование планируется обеспечить за счет увеличения привлечения средств от Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) и перевыполнения доходов, а именно:

184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств от ОВГЗ,

– увеличение привлечения средств от ОВГЗ, 147,5 млрд грн - перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акциз с ввозимых товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось),

- перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акциз с ввозимых товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось), 65,1 млрд грн – уменьшение расходов на погашение ОВГЗ,

– уменьшение расходов на погашение ОВГЗ, 11,2 млрд грн – уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) – за счет курса валют и реструктуризаций.

Пидласа отметила, что законопроект планируют рассмотреть в Комитете ВР по вопросам бюджета и в сессионном зале, призвав коллег поддержать его в целом для обеспечения своевременных выплат военнослужащим.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 июля подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.