Виплати військовим: у Раді зареєстрували новий законопроєкт про збільшення видатків на оборону

Верховна Рада зареєструвала новий законопроєкт №13573 щодо змін до Державного бюджету України на 2025 рік. Цей проєкт передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн. Це сталося після того, як попередній законопроєкт про зміни до бюджету не пройшов розгляд у парламенті.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, наразі залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні. Тому до розгляду Верховної Ради запропонований новий проєкт закону №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.

Проєкт закону пропонує збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд грн. З цієї суми:

115 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони.

підуть на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони. 216 млрд грн буде спрямовано на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки й дронів.

буде спрямовано на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки й дронів. Решта коштів піде на інші потреби війська.

Законопроєкт також передбачає зміни в розподілі ПДФО, що набудуть чинності з 1 серпня 2025 року:

60% надходжень ПДФО буде спрямовано до Міністерства оборони на закупівлю дронів, зброї та військової техніки .

надходжень ПДФО буде спрямовано до на закупівлю . 30% отримає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України також на потреби, пов'язані з дронами .

отримає також на потреби, пов'язані з . Решта 10% буде направлена на потреби військових бригад.

Фінансування планується забезпечити за рахунок збільшення залучення коштів від Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) і перевиконання доходів, а саме:

184,9 млрд грн - збільшення залучення коштів від ОВДП,

- збільшення залучення коштів від ОВДП, 147,5 млрд грн - перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),

- перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось), 65,1 млрд грн - зменшення витрат на погашення ОВДП,

- зменшення витрат на погашення ОВДП, 11,2 млрд грн - зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

Підласа зазначила, що законопроєкт планують розглянути в Комітеті ВРУ з питань бюджету та в сесійній залі, закликавши колег підтримати його в цілому для забезпечення своєчасних виплат військовослужбовцям.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 липня підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.