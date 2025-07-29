Зеленський підписав закон, який гарантує 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 15 млн гривень сім’ям військових, що загинули у полоні.

Як пише Delo.ua, про це свідчить картка законопроєкту №13168 на сайті Верховної Ради.

15 млн грн родинам загиблих у полоні військових

Відтепер сім’ї захисників отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень у разі загибелі військового під час виконання службових обов’язків, зокрема якщо смерть настала під час перебування у полоні.

Проте виплата не здійснюватиметься у випадках, коли військовослужбовець добровільно здався в полон. За добровільну здачу в полон через боягузтво або легковажність передбачено кримінальне покарання — позбавлення волі від 7 до 10 років (стаття 430 Кримінального кодексу).

Також законом продовжено строк, протягом якого військові після звільнення можуть отримати одноразову допомогу у разі поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, що призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Раніше цей термін складав 3 місяці, тепер — 1 рік після звільнення зі служби.

Окрім того, уточнюється прив’язка розміру допомоги до актуального прожиткового мінімуму, що встановлюється щороку законом, для більш точної і справедливої виплати.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт необхідний для уточнення норм щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям і їхнім сім’ям у період воєнного стану. Він гарантує виплату 15 млн грн сім’ям військових, які загинули під час служби, зокрема у полоні, незалежно від причини смерті.

Закон встановлює, що військовослужбовці в полоні вважаються такими, що продовжують службу, і мають право на рівний захист.

Зазначається, що прийняття законопроєкту потребуватиме додаткових коштів із державного бюджету для виплат одноразової допомоги військовослужбовцям, які загинули в полоні. Розмір цих видатків визначить Кабінет міністрів. Інші положення проєкту не потребують додаткового фінансування

Наголошується, що закон забезпечить належний захист прав військовослужбовців та їхніх сімей на отримання одноразової грошової допомоги у визначених законом випадках.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.