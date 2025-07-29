Зеленский подписал закон, гарантирующий 15 млн грн семьям погибших в плену военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 15 млн гривен семьям военных, погибших в плену.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует карточка законопроекта №13168 на сайте Верховной Рады.

15 млн грн семьям погибших в плену военных

Теперь семьи защитников будут получать единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен в случае гибели военного во время исполнения служебных обязанностей, в частности, если смерть наступила во время пребывания в плену.

Однако выплата не будет производиться в случаях, когда военнослужащий добровольно сдался в плен. За добровольную сдачу в плен из-за трусости или легкомыслия предусмотрено уголовное наказание — лишение свободы от 7 до 10 лет (статья 430 Уголовного кодекса).

Также законом продлен срок, в течение которого военные после увольнения могут одержать одноразовую помощь в случае ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания, которые привели к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности.

Раньше этот срок составлял 3 месяца, теперь – 1 год после увольнения со службы.

Кроме того, уточняется привязка размера пособия к актуальному прожиточному минимуму, устанавливаемому ежегодно законом, для более точной и справедливой выплаты.

Согласно пояснительной записке, законопроект необходим для уточнения норм по выплате единовременной денежной помощи военнослужащим и их семьям в период военного положения.

Закон устанавливает, что военнослужащие в плену считаются продолжающими службу и имеют право на равную защиту.

Отмечается, что принятие законопроекта потребует дополнительных средств из государственного бюджета для выплат единовременной помощи погибшим в плену военнослужащим. Размер этих расходов определит Кабинет Министров. Другие положения проекта не требуют дополнительного финансирования

Отмечается, что закон обеспечит надлежащую защиту прав военнослужащих и их семей на получение единовременного пособия в определенных законом случаях.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.