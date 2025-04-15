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Военные сами будут выбирать, кому будут начисляться выплаты в случае плена: Кабмин принял постановление
Кабинет министров принял постановление, усовершенствующее механизмы денежного довольствия военнослужащих. Теперь каждый военный сможет самостоятельно определять, кому будет начисляться его выплата в случае попадания в плен.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Выплаты военным в случае плена
Теперь каждый военный сможет самостоятельно определять, кому будет начисляться его денежное обеспечение в случае попадания в плен.
Для этого достаточно составить личное распоряжение, которое должно быть удостоверено командиром или нотариусом.
Изменения касаются выплат военным в следующих случаях:
- Пребывание в плену.
- Статус заложника.
- Интернирование в нейтральных государствах.
- Признание безвестно отсутствует.
Также постановлением предусмотрено усовершенствование доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию лиц, имеющих право на такие выплаты.
Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.
Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.