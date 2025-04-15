Военные сами будут выбирать, кому будут начисляться выплаты в случае плена: Кабмин принял постановление

Кабинет министров принял постановление, усовершенствующее механизмы денежного довольствия военнослужащих. Теперь каждый военный сможет самостоятельно определять, кому будет начисляться его выплата в случае попадания в плен.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Выплаты военным в случае плена

Теперь каждый военный сможет самостоятельно определять, кому будет начисляться его денежное обеспечение в случае попадания в плен.

Для этого достаточно составить личное распоряжение, которое должно быть удостоверено командиром или нотариусом.

Изменения касаются выплат военным в следующих случаях:

Пребывание в плену.

Статус заложника.

Интернирование в нейтральных государствах.

Признание безвестно отсутствует.

Также постановлением предусмотрено усовершенствование доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию лиц, имеющих право на такие выплаты.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.