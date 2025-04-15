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Верещук раскритиковала мизерные выплаты для раненых военнослужащих

выплаты для военных
Выплаты военным: почему раненые получают 650 грн. вместо 20 100 грн. / Depositphotos

Раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, получают 650 грн вместо 20 100 грн – это несправедливо, считают в Офисе президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук подвергла критике несправедливые выплаты для раненых военнослужащих.

После выездного совещания в одном из военных госпиталей чиновница заявила о двух проблемных вопросах, связанных с ранеными военнослужащими.

Во-первых, воинские части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в здравоохранении.

"Это неправильно. Учреждения здравоохранения и воинские части должны сами обмениваться этими данными без участия раненого военнослужащего. Все юридические и технические условия для этого есть. Поэтому, прошу ГШ ВСУ, КТС ВСУ и Минздрава выдать дополнительные ведомственные разъяснения по этому поводу", — написала заместитель руководителя Офиса президента.

Во-вторых, часто случается, что раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, не получают материальное обеспечение в полном объеме. То есть, получают 650 грн вместо по меньшей мере 20 100 грн. "Это незаконно и неправильно", — подчеркнула Ирина Верещук.

Чиновница призвала Минобороны выдать надлежащие ведомственные разъяснения о соблюдении Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.

Автор:
Леся Соловчук