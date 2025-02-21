1 миллион в год службы: пять вещей, которые обязательно нужно знать о "Контракте 18-25"

Проект 1 миллион гривен по контракту получил широкую огласку. Уже никто не вспоминает закон о запрете мобилизации до 25 лет, который с октября лежит на подписи у президента.

Новый документ — постановление №153 Кабинета министров от 11 февраля " О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в ВСУ во время военного положения" — регулирует добровольную мобилизацию, но за деньги. Delo.ua разбиралось, какие условия и риски заложены в контракте для молодежи.

В Офисе президента уже посчитали, что потенциал 18-25-летних – максимум 800 тысяч. "Это более чем достаточно, но это не значит, что мы хотим заполнить ими все должности в ВСУ, подчеркнул заместитель руководителя ОП Павел Палиса. По его словам, похожие контракты будут разработаны и для других категорий.

Впрочем, юристы считают условия, выставленные вчерашним школьникам высоко рискованными.

В конце концов, в постановлении даже в названии отмечается "экспериментальный проект" по повышению мотивации.

В то же время численность Вооруженных Сил Украины сегодня приблизилась к определенному законодательством предельному лимиту — 250 тысяч человек, заявил начальник управления персонала — замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

1 миллион гривен и нулевая ипотека. Что предлагает Контракт 18-25 и как присоединиться

Контракт для новобранцев от 18 до 25 лет предлагает выплату 1 000 000 грн, однако деньги обещают выплачивать не одним чеком, а частями. Впрочем, в Минобороны отмечают, что вместе с "боевыми" общая сумма доплат может достичь 2 млн грн в год. Это действительно веская мотивация для молодежи, которая идет в сопровождении с другими социальными выгодами.

Что обещают добровольцам 18-25:

единовременную выплату в 1 миллион;

ежемесячное денежное довольствие – до 120 000 грн;

возможность «нулевой» ипотеки;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обеспечение, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после года службы;

освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения договора.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с обновлением. После подачи заявки претендента ждет консультация с рекрутером, подписание контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Юристы предостерегают, что условия контракта могут быть пересмотрены. Инфографика: Минобороны Украины

«Мы создаем условия, в которых служба становится престижной и конкурентной. Украинцы, которые присоединятся к силам обороны, получат все необходимое: лучшую подготовку, высокий уровень зарплат, социальные гарантии и возможности для карьерного роста», – обещает министр обороны Украины Рустем Умеров.

Контракт 18-25: кто может претендовать на выплаты

Претендентами на контракт 18+ фактически школьники, которые не планируют поступать в вуз и проходят по состоянию здоровья.

Впрочем, податься на выплаты могут также контрактники этой же возрастной группы, которые присоединились к рядам ВСУ и уже воюют в зоне боевых действий. Для этого необходимо написать рапорт на имя командования о начислении дополнительной выплаты в связи с изменением законодательства, пояснила в комментарии Delo.ua адвокат по военному праву, управляющий партнер Адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

"Если в части будут отказывать, например, в связи с недостаточным финансированием или недостаточными средствами, нужно инициировать судебные процессы, защищать свое право на выплаты", — подчеркнула адвокат.

Инфографика: Минобороны Украины

В Минобороны уже заявили, что в мобильном приложении "Резерв+" зафиксировано более 10 тысяч обращений по заключению добровольного годового контракта в Вооруженных силах Украины для молодежи до 25 лет.

Почему не все желающие смогут получить 1 миллион: какие условия от правительства

Понятно, что получить 1 миллион смогут не все желающие, ведь для этого необходимо выполнить ряд требований, предусмотренных в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в ВСУ во время военного положения". Юристы в комментариях Delo.ua объясняют, что постановление оставляет множество вопросов. Впрочем, уже сейчас понятно, что прежде чем подписать контракт, нужно обдумать пять ключевых моментов.

Во-первых, главным ограничительным фактором для получения выплаты в 1 млн гривен и других социальных льгот является время - пол года проведения в зоне боевых действий.

По словам Елены Хоменко, быть в зоне боевых действий – это значит быть без связи, без ротаций без надлежащих отпусков.

Поэтому прежде чем подать заявку в Резерв+, нужно позаботиться о родных, упорядочить документы на имущество, оставить завещания или личные распоряжения.

"Прописанные в постановлении условия, по-моему, больше подходят не молодым ребятам 18+, а киборгам. Потому что у них год контракта, из которых два месяца идет на курсы подготовки, месяц отпуска. Остается девять месяцев, из которых шесть военнослужащий должен не вылезать из "нуля" в должности стрелка", - поясняет юрист Центра по оказанию поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.

Во-вторых, никому из военнослужащих не выдадут сразу миллион. При подписании контракта новобранец получит на руки 200 тысяч гривен после прохождения обучения еще 300 тысяч. Остальные 500 тысяч государство обязуется выплатить при условии соблюдения всех пунктов контракта после года службы.

"От Минобороны везде звучит, что молодежь получит 1 миллион после подписания контракта. Но честнее было бы сказать, что выплата за подписание контракта составляет 200 тысяч. Чтобы получить 1 миллион еще нужно выжить этот год", — добавил адвокат.

Правда, в постановлении есть две поправки по выплатам. С одной стороны указано, что в случае если военнослужащий 18-25 прошел меньшее количество времени "на нуле" за время действия контракта, "вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 1 млн гривен за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях.

С другой стороны, военнослужащим по этому контракту вознаграждение выплачивается в полном объеме в случае ранения или увечья, полученных во время боевых действий, или за пребывание в плену (кроме добровольно сдавшихся в плен).

Инфографика: Минобороны Украины

Кроме того, как пояснила Елена Хоменко , в порядке постановления прописаны защитные механизмы от злоупотреблений при получении выплаты в миллион гривен. Фактически государство перестраховалось на случай, если у подписантов контракта есть цель взять выплату, а затем уволиться по состоянию здоровья.

В п. 19 порядка постановления говорится, что в случае досрочного прекращения контракта из-за семейных обстоятельств (инвалидность, болезнь кого-то из семьи), при наступлении такого основания к заключению контракта неполученные части одноразовой денежной помощи не выплачиваются, а военнослужащий должен возместить выплаченные ему части одноразовой денежной помощи в полном объеме.

По словам Елены Хоменко, лучше не играть с государством в эти игры. Ведь если основания для увольнения были известны новобранцу до момента подписания контракта, это станет основанием для полного возмещения средств государству. Скорее всего, возникнет много историй, когда сначала будут предоставлять эти средства, а затем будут инициированы многочисленные судебные процессы. Подобные прецеденты уже есть.

"Это раньше касалось курсантов высших учебных заведений, которые учились за государственные средства и одним из условий была базовая отработка трех лет после окончания учебы. Государство подавало в суд на всех, кто не отработал. И из практики суды становились на сторону государства — и тысячи военнослужащих возмещали средства на их обучение и содержание", — объясняет адвокат.

В-третьих, получить соцпакет включая 1 миллион гривен смогут не все из-за ограничений в должностях. В постановлении четко указаны военные должности, сужающие количество претендентов на миллион. Согласно порядку реализации "экспериментального проекта", контракт с отдельными категориями граждан заключается для прохождения службы по следующим штатным должностям:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Выходит, что если за спиной у 23-летнего военнослужащего есть военная кафедра и офицерское звание, он не подпадает под эти условия. Как и другие, уже отслужившие на других должностях за три года войны, хотя и отбывшие полгода в зоне боевых действий.

"Ко мне уже обратились военнослужащие. Один из них на позиции пулеметчика участвует в боевых действиях, или боевой медик в возрасте до 25 лет — он тоже уже воюет год. Они не получат вознаграждение, потому что такие должности в порядке не указаны?" — подчеркивает Роман Лихачев.

Также, если зайти в Резерв+, по контракту 18-25 прописан конкретный перечень из шести воинских частей. Почему именно этим военным частям отдали приоритет – тоже непонятно, добавляет юрист.

В-четвертых, военнослужащему 18+ не выплатят вознаграждение 1 миллион гривен из-за нарушений во время службы – речь идет не только об уголовных, административных, но и о дисциплинарных.

С одной стороны правила относительно самоволки или отказа от исполнения приказов итак действуют в Силах обороны и в контракте прописывается согласие на то, что "как военнослужащий могу в любое время и без моего согласия быть вовлеченным в выполнение боевых задач". А за отказ от исполнения предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 10 лет.

Однако сегодня у военных часто очень много дисциплинарных нарушений, отмечают юристы. А задним числом возбуждение уже не исправишь и не обжалуешь. И если бы военный рисковал миллионом, он, возможно, и не совершал бы этих нарушений.

"Представьте, что человека за два дисциплинарных замечания могут лишить миллиона. Или еще и вернуть уже миллиона, который уже выдали. Я считаю, что это слишком. И это может порождать коррупцию по назначению выплат", — пояснил Лихачев.

В п.21 из Порядка реализации постановления о контракте 18-25 говорится, что за два дисциплинарных взыскания военнослужащего могут лишить миллиона. Иллюстрация: скрин документа

В-пятых, надо понимать, что условия контракта с Минобороны могут измениться. Тем более что их определяет только постановление "О реализации экспериментального проекта".

С этим столкнулись все военнослужащие с начала военного положения, подписавшие контракт на 1-2 года, ожидая, что по истечении срока смогут вернуться домой. Но есть разъяснения от Минобороны о том, что во время военного положения контракты автоматически пролонгируются, отмечает Елена Хоменко.

"С постановлением о контракте 18-25 может получиться то же самое. Будто прописан срок контракта 1 год, но никто не знает, что будет дальше и будут ли внесены изменения в документ.

По ее словам, у молодых парней в 18 лет еще нет достаточного сознания прогнозировать все риски и последствия. "Для них это может казаться игрой – вот они месяц побудут или с момента подписания контракта в первые дни упадет первое вознаграждение 200 тыс. грн. Но никто не задумывается, что эти средства они потратят на свое снаряжение для обеспечения собственной защиты", — подчеркнула адвокат.

По убеждению Елены Хоменко, чтобы этот проект действительно стал мотивационным и был справедливым, обеспечивая честное право выбора - президент должен подписать закон №11379-Д, которым будет запрещена мобилизация ребят 18-25 лет. И вот тогда мы будем иметь и четкую позицию защиты со стороны ЗУ молодых ребят (18-25 грн), которые либо не готовы служить за деньги, либо по состоянию здоровья, либо по личным убеждениям, да и четкую законодательную позицию по их добровольному решению.