1 мільйон за рік служби: п'ять речей, які обов'язково треба знати про "Контракт 18-25"

Проєкт 1 мільйон гривень за контрактом набув широкого розголосу. Вже ніхто й не згадує про закон про заборону мобілізації до 25 років, який з жовтня лежить на підписі у президента.

Новий документ - постанова №153 Кабінету міністрів від 11 лютого "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у ЗСУ час воєнного стану" - регулює добровільну мобілізацію, але за гроші. Delo.ua розбиралось, які умови та ризики закладені у контракті для молоді.

В Офісі президента вже порахували, що потенціал 18-25-річних - максимум 800 тисяч. "Це більш ніж достатньо, але це не значить, що ми хочемо заповнити ними всі посади в ЗСУ, наголосив заступник керівника ОП Паліса. За його словами подібний контракт буде розроблений і для інших категорій.

Втім, юристи вважають умови, виставлені вчорашнім школярам високо ризикованими.

Врешті-решт, у постанові навіть в назві наголошується на "експериментальному проєкті" з підвищення мотивації.

Чисельність Збройних Сил України на сьогодні наблизилась до визначеного законодавством граничного ліміту - 250 тисяч осіб, заявив начальник управління персоналу - заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

1 мільйон гривень та нульова іпотека. Що пропонує Контракт 18-25 та як долучитись

Контракт для новобранців віком від 18 до 25 років пропонує: виплату 1 000 000 грн, проте гроші обіцяють виплачувати не одним чеком, а частинами. Втім, в Міноборони наголошують, що разом з "бойовими" загальна сума доплат може сягнути до 2 млн грн за рік. Це справді вагома мотивація для молоді, яка йде в супроводі з іншими соціальними вигодами.

Що обіцяють добровольцям 18-24:

одноразову виплату у 1 мільйон;

щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн;

можливість «нульової» іпотеки;

навчання за державний кошт;

безкоштовне медичне забезпечення, включно із зубним протезуванням;

право на виїзд за кордон після року служби;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з оновленням. Після подання заявки на претендента чекає консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Юристи застерігають, що умови контракту можуть бути переглянуті. Інфографіка: Міноборони України

«Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання», – обіцяє міністр оборони України Рустем Умєров.

Контракт 18-25: хто може претендувати на виплати

Претендентами на контракт 18+ є фактично школярі, які не планують вступати до вишу і проходять за станом здоров'я.

Утім, податися на виплати можуть також контрактники, які долучились до лав ЗСУ і вже воюють у зоні бойових дій. Для цього необхідно написати рапорт на ім'я командування про нарахування додаткової виплати у зв'язку зі зміною законодавства, пояснила в коментарі Delo.ua адвокатка з військового права, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Актум" Олена Хоменко.

"Якщо у частині будуть відмовляти, наприклад, у зв'язку з недостатнім фінансуванням або недостатніми коштами, треба ініціювати судові процеси, захищати своє право на виплати", - наголосила адвокатка.

У Міноборони вже заявили, що в мобільному застосунку "Резерв+" зафіксовано понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України для молоді до 25 років.

Чому не всі охочі зможуть отримати 1 мільйон: які умови від уряду

Зрозуміло, отримати 1 мільйон зможуть не всі охочі, адже для цього необхідно виконати низку вимог, передбачених у постанові Кабміну "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у ЗСУ під час воєнного стану". Юристи у коментарях Delo.ua пояснили, що постанова залишає багато запитань. Втім, вже зараз зрозуміло, що перш, ніж підписати контракт, треба обдумати п'ять ключових моментів.

По-перше, головним обмежувальним фактором для отримання виплати у 1 млн гривень та інших соціальних пільг є час - пів року проведення у зоні бойових дій.

За словами Олени Хоменко, бути в зоні бойових дій - це означає бути без зв'язку, без ротацій без належних відпусток.

Тому перш, ніж подати заявку в Резерв+, треба подбати про рідних, упорядкувати документи на майно, залишити заповіти або особисті розпорядження.

"Прописані в постанові умови, як на мене, більше підходять не молодим хлопцям 18+, а кіборгам. Бо у них рік контракту, з яких два місяці йде на курси пілготовки, місяць відпустки. Залишається дев'ять місяців, з яких шість військовослужбовець має не вилазити з "нуля" на посаді стрільця. Це небагатьом під силу", - наголосив в коментарі Delo.ua юрист Центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам Роман Лихачов.

По-друге, нікому з військовослужбовців не видадуть одразу мільйон. При підписанні контракту новобранець отримає на руки 200 тисяч гривень, після проходження навчання ще 300 тисяч. Решту 500 тисяч держава зобов'язується виплатити за умови дотримання всіх пунктів контракту після року служби.

"Від Міноборони скрізь звучить, що молодь отримає 1 мільйон після підписання контракту. Але чесніше було би сказати, що виплата за підписання контракту становить 200 тисяч. Щоб отримати 1 мільйон, ще треба вижити цей рік", - додав адвокат.

Щоправда, у постанові є дві поправки щодо виплат. З одного боку вказано, що у випадку, якщо військовослужбовець 18-25 пройшов меншу кількість часу "на нулі" за час дії контракту, "винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

З іншого боку військовослужбовцям за цим контрактом винагорода виплачується в повному обсязі у випадку поранення чи каліцтва, отриманих під час бойових дій, або за перебування у полоні (крім тих, які добровільно здалися в полон).

Інфографіка: Міноборони України

Окрім того, як пояснила Олена Хоменко, у порядку постанови прописані запобіжники від зловживань при отриманні виплати у мільйон гривень. Фактично держава перестрахувалась на випадок, якщо у підписантів контракту є мета взяти виплату, а потім звільнитись за станом здоров'я.

У п. 19 порядку постанови йдеться про те, що у разі дострокового припинення контракту через сімейні обставини (інвалідність, хвороба когось з родини), за умови настання такої підстави до укладення контракту неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються, а військовослужбовець повинен відшкодувати виплачені йому частини одноразової грошової допомоги в повному обсязі.

За словами Олени Хоменко, краще не грати з державою в ці ігри. Адже якщо підстави для звільнення були відомі новобранцю до моменту підписання контракту, це буде підставою для повного відшкодування коштів державі. Швидше за все виникне багато історій, коли спочатку будуть надавати ці кошти, а потім будуть ініційовані численні судові процеси. Подібні прецеденти вже є.

"Це раніше стосувалось курсантів вищих навчальних закладів, які навчались державним коштом і однією з умов було базове відпрацювання трьох років після закінчення навчання. Держава подавала до суду на всіх, хто не відпрацював. І з практики суди ставали на бік держави - і тисячі військовослужбовців відшкодовували кошти на їх навчання та утримання", - наголошує Олена Хоменко.

По-третє, отримати соцпакет включно з 1 мільйоном гривень зможуть не всі через обмеження в посадах. У постанові чітко вказані військові посади, які звужують кількість претендентів на мільйон. Згідно з порядком реалізації "експериментального проєкту", контракт з окремими категоріями громадян укладається для проходження служби за такими штатними посадами:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

Виходить, що якщо за спиною у 23-літнього військовослужбовця є військова кафедра і офіцерське звання, він не підпадає під ці умови. Як і інші, які вже відслужили на інших посадах за три роки війни, хоча й відбули півроку у зоні бойових дій.

"До мене вже звернулись військовослужбовці. Один з них на позиції кулеметника бере участь в бойових діях, або бойовий медик віком до 25 років - він також вже воює рік. Вони не отримають винагороду, бо таких посад у порядку не вказано?" - наголошує Роман Лихачов.

Також якщо зайти в Резерв+, за контрактом 18-25 прописаний конкретний перелік із шести військовий частин. Чому саме цим військовим частинам віддали пріоритет - теж незрозуміло, додає юрист.

По-четверте, військовослужбовцю 18+ не виплатять винагороду 1 мільйон гривень через порушення під час служби - йдеться не тільки про кримінальні, адміністративні, але й про дисциплінарні.

З одного боку правила щодо самовільно залишення частини чи відмови від виконання наказів ітак діють в Силах оборони і в контракті прописується згода на те, що "як військовослужбовець можу в будь-який час і без моєї згоди бути залученим до виконання бойових завдань". А за відмову від виконання передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 10 років.

Проте сьогодні у військових часто дуже багато дисциплінарних порушень, зауважують юристи. А заднім числом порушення вже не виправиш і не оскаржиш. І якщо б військовий ризикував мільйоном, він можливо й не скоював би цих порушень.

"Уявіть, що людину за два дисциплінарні зауваження можуть позбавити мільйона. Або ще й повернути півмільйона, який вже видали. Я вважаю, що це занадто. І це може породжувати корупцію щодо призначення виплат", - пояснив Лихачов.

У п.21 з Порядку реалізації постанови про контракт 18-25 йдеться про те, що за два дисциплінарні стягнення військовослужбовця можуть позбавити мільйона. Ілюстрація: скрін документу

По-п'яте, треба розуміти, що у мови контракту з Міноборони можуть змінитись. Тим більше, що їх визначає лише постанова "Про реалізацію експериментального проекту".

З цим зіткнулись всі військовослужбовці з початку воєнного стану, які підписали контракт на 1-2 роки і думали, що по завершенню терміну зможуть повернутись додому. Але є роз'яснення від Міноборони про те, що під час воєнного стану контракти автоматично пролонгуються, зазначає Олена Хоменко.

"З постановою про контракт 18-25 може вийти те саме. Ніби прописаний термін контракту 1 рік, але ніхто не знає, що буде далі і чи будуть внесені зміни до документу. Вчорашні школярі через нездатність оцінити ризики можуть потрапити в ту саму пастку - в автоматичну пролонгацію договору до повної демобілізації", - пояснює адвокатка.

За її словами, молоді хлопці у 18 років ще не мають достатньої свідомості прогнозувати всі ризики і наслідки. "Для них це може здаватися грою - ось вони місяць побудуть або з моменту підписання контракту в перші дні впаде перща винагорода 200 тис. Але ніхто не замислюється, що ці кошти вони витратять на своє спорядження для забезпечення власного захисту", - наголосила адвокатка.

Окрім того, на її думку, для того, щоб мотиваційний проєкт був справедливим, необхідно для молоді забезпечити чесне право вибору. На переконання Олени Хоменко, для цього президент має підписати закон №11379-Д про заборону мобілізації хлопців 18-25 років. Тоді цей закон страхував би хлопців цієї вікової категорії, які не готові служити за гроші - або за станом здоров'я, або особистих переконань.