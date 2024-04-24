"Государство защищается от мошенничества, поэтому получить 15 миллионов за погибшего непросто", – адвокат Роман Лихачев

Судебные производства по выплате погибшего намного сложнее, чем дела о праве на наследство.

Семьи украинских военных, погибших при защите Родины, могут получить 15 миллионов гривен денежной помощи от государства. Однако свое право на выплату погибшему многим приходится отстаивать в суде в то время, когда судебная практика войны еще не наработана.

О наиболее распространенных проблемах для военнослужащих и семей Delo.ua рассказал юрист Центра поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.

Когда назначается единовременная выплата за погибшего, а в каких случаях – нет?

- 15 миллионов гривен единовременно выплачивается только в случае гибели военнослужащего при защите Родины, и этот факт еще должен быть установлен военно-врачебной комиссией.

Самые очевидные основания для получения вывода о защите Родины – это смерть в результате обстрела, штурма вражеских позиций, пулевых, осколочных ранений, полученных непосредственно в бою.

Также в законе отмечается, что выплаты назначаются, если военнослужащий умер от заболевания или увечья, полученного, защищая страну.

Это значит, что все остальные случаи не подпадают под выплаты за погибшего. Если просто военный проходит службу – стоит в наряде, схватило сердце и он умер, тогда семья не может претендовать на 15 миллионов гривен. Это касается и бытовых смертельных случаев в армии, смерти от хронических болезней, самострелов, алкогольного отравления или самоубийства.

Есть много споров и о том, кто имеет право на единовременную денежную помощь 15 млн гривен. Кто эти люди?

– После полномасштабного вторжения РФ в Украине постановлением Кабинетов министров №168 существенно сузили круг претентов на единовременную выплату.

В первую очередь претендуют на выплаты: родители, один из супругов, если он не женился во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, или продолжающие обучение после 18 лет, а также другие лица, находящиеся на содержании погибшего.

Исключения составляют граждане России и Беларуси или лица, осужденные за государственную измену, коллаборантство - на 15 миллионов они не могут претендовать.

Если ранее основным определением государства для получения выплаты за погибшего был факт совместного проживания, то согласно изменениям в законодательство 2022 года основным определением является доказательство факта содержания. Если это доказано судом, только тогда лицо может претендовать на выплаты.

Но факт содержания еще нужно доказать? Как это сделать?

– Для определенного круга получателей ничего не нужно доказывать – дети до 18 лет, родители, жена. Другие лица, например, пасынок, падчерица, которые не записаны как родные дети, хотя были на содержании, по ним нужно будет непосредственно проводить доказательство и устанавливать этот факт в судебном порядке.

С таким запросом к нам, например, обратилась девятнадцатилетняя девушка. Отец погиб, матери нет, но она не может претендовать на эту помощь, потому что ей больше 18 лет. Формально она не замужем, все время находилась на содержании отца, он ее заботился. Но законодательство говорит, что теперь ему нужно идти в суд и доказывать факт содержания. Судебная практика достаточно разная по отношению к подобным случаям.

Гражданским женам также нужно доказывать факт содержания в суде. Речь идет и о совместном проживании, брачных отношениях, о том, что содержание военнослужащего было для нее единственным способом существования.

Например, когда обращается гражданская жена, мы советуем приобщать к делу пересылавшие военный чеки, доказательства совместного проживания, справки, фотографии. Часто в качестве доказательства я беру дела военнослужащих. Даже холостяки указывают по личному делу: проживаю в партнерстве с женщиной и ее данные. Собрать доказательства в самом деле трудно. Кроме того, сумма немалая, поэтому часто возникают конфликты между гражданской и бывшей супругами или родителями, начинаются судебные споры на годы.

Речь идет о 15 миллионах – это значительные государственные средства. Государство защищается законодательством от неправомерного получения помощи, именно поэтому и изменен ключевой момент – доказывание факта содержания. Для получения наследства, например, признания только факта совместного проживания достаточно, а для выплаты за погибшего – нет.

Логика закона такова: государство не просто дает средства всем членам семьи, а делает компенсацию за погибшего – за его обязанности перед семьей, которую он должен был содержать.

Поэтому суд будет пытаться проверить, не попытка ли это мошенничества, ведь в начале войны было немало случаев попытки признать себя гражданскими женами, чтобы получить выплаты за погибшего, хотя они в фактических семейных отношениях не находились.

Еще один инструмент защиты государства – вовлечение в процесс выплат Минобороны. Даже если дело решено на уровне райсуда, министерство пишет жалобу, открывает спор, отменяется решение первой инстанции и разбирательство начинается в административном порядке. Далее возникают свои проблемы из-за отсутствия судебной практики.

Такие дела затягиваются надолго, ведь подобной процедуры признания проживания и содержания с участием госоргана раньше не было. И доказать это очень непросто.

Поэтому часто в воинских частях проводят беседы с военнослужащими, чтобы они женились и оформляли отношения, потому что дальше будет достаточно тяжело их гражданским дружинам и детям что-либо получать.

Какие сложные кейсы с выплатой детей и как их решать?

– Больше всего проблем возникает в делах, где фигурируют дети с не оформленным отцовством. Часто бывает, что гражданская жена записывается как мать-одиночка, чтобы получать социальные льготы от государства. Об отце не заявляют, хотя фактически вместе проживали и это его ребенок. Теперь приходится признавать родственные связи с отцом. Таких судебных случаев много.

У меня есть дело, когда родители не состояли в браке, отец погиб, а ребенок родился через 5 месяцев. Здесь доказать отцовство сложно, потому что тело погибшего находится на временно оккупированной территории, провести экспертизу ДНК не можем. Таких дел тоже немало.

Насколько сложна процедура выплаты и почему многие дела застревают в судах?

- Родные или лица, претендующие на выплаты, обращаются в территориальный центр комплектования (ТЦК) с необходимым пакетом документов. В частности, предоставляют данные о родственных связях, паспортных данных, идентификационном коде. Кроме того, ТЦК или родственники самостоятельно истребуют в воинской части документы по гибели военнослужащего.

Членам семьи должны предоставить также выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава части, выписку из личного дела о составе семьи, документ о причинах смерти. Далее назначается военно-врачебная комиссия, которая также связывает гибель с защитой родины и уже производятся другие действия.

В идеале лицо, претендующее на помощь, подает в ТЦК документы, включая судебно-медицинскую экспертизу. Далее направляются пакеты документов районным центрам комплектования, областным, которые направляют документы в Минобороны, протокольно принимаются решения о выплате этих сумм и начинают частями поступать.

Основная часть выплат производится без суда – это касается родителей, детей и жен. Все другие по содержанию решают вопрос в судебном порядке. Таких дел в 2022 году было тысячи. Сейчас их меньше, потому что большинство военных начали узаконивать свои отношения, потому что понимают беду с оформлением выплат. Тем более что такие дела могут длиться и год-полтора. Воспользоваться правом на выплату после смерти военнослужащего можно в течение трех лет.

Если у военного нет ни родителей, ни жены, ни детей – кто получает выплату?

– Никто не получит эти средства. Возможна также ситуация, когда военнослужащий развелся, дети совершеннолетние, не учатся, не являются лицами с инвалидностью – тогда также по закону на средства уже никто не может претендовать, если нет другого личного распоряжения.

У нас было дело с двумя ребятами. У них родители умерли, старший брат воевал и погиб, младший не может получить компенсацию за него.

В идеале военнослужащий должен написать завещание. В Украине в конце марта начала действовать норма, предоставляемая правом военнослужащим писать личное распоряжение относительно выплат. 28 декабря 2023 г. президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о назначении и выплате единовременной денежной помощи».

Документ определяет, что военнослужащий или резервист, призванный на сборы или для прохождения службы в резерве, имеет право составить личное распоряжение на случай своей гибели о выплате единовременного пособия лицам по его выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

Однако сейчас механизм только начинает работать: закон месяц назад вступил в силу. Увидим, как он будет работать на практике.

Такое распоряжение должно быть в письменной произвольной форме. Завещание свидетельствует нотариус или командир воинской части, в дальнейшем оно хранится в ТЦК и СП по месту регистрации или призыва.

Независимо от содержания личного распоряжения право на единовременную денежную помощь имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова и нетрудоспособные родители погибшего в размере 50% доли, принадлежащей каждому из них при отсутствии личного распоряжения.

В случае распоряжения пособие выплачивается указанным лицам в доле, определенной в нем. Однако малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети погибшего, нетрудоспособная вдова, нетрудоспособные родители получают независимо от содержания завещания половину доли, которая принадлежала каждому из них в случае выплаты пособия.

Не имеют права на единовременное пособие родители и совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию погибшего. Однако такое обстоятельство должно быть установлено судом.

Кроме этого, не имеют права на помощь лица, которые умышленно лишили жизни или покушались на лицо, имеющее право на выплату.

Какие, по вашему мнению, слабые места в системе выплат за погибшего?

- В первую очередь я считаю, что военным нужно дать самим право распоряжаться большинством этих средств по собственному усмотрению. Достаточно много ситуаций, когда, например, отец вообще никогда не интересовался воспитанием ребенка, мать не хотела лишать родительских прав, а теперь сын погиб и он появляется и хочет получать 5 млн грн. Сейчас пытаются это регулировать через завещание, но остается много вопросов. К сожалению, отстранить определенных лиц от доли почти невозможно.

К примеру, зависают дела, где претендуют на выплаты отец и мать, которые находятся на оккупированной территории и уже получили российское гражданство. Сын воевал на украинской стороне, а на родителей с российскими паспортами зарезервирована доля. Жена, которая тоже претендует на выплату за погибшего, не может доказать их гражданство РФ, и зарезервированные средства замораживаются.

Или наоборот – родители куда-то уехали, не хотят получать выплаты, но и отказ не пишут. И эта часть остается зарезервированной.

Кроме того, прошло всего два года, пока еще не наработана судебная практика войны. Кейсы с выплатами трудно решаются в судах, потому что они, во-первых, касаются большой денежной суммы для государства, во-вторых, до сих пор не понятно, к какой юрисдикции их относить. Сначала была позиция Верховного Суда рассматривать эти дела в гражданском порядке, затем в административном, затем снова решение изменилось.

Заявителей фактически водят по кругу. Пока мы видим часто противоположные решения. Случается, что суд по обращению гражданских жен закрывает дело и пишет – обращайтесь в административном порядке. Мы начинаем обжаловать, суд отправляет обратно – обжалуйте в гражданском порядке. То есть очень мало времени прошло, чтобы была принята четкая система решений, от которой можно отталкиваться.

Что нужно сделать военному, чтобы избежать судебной волокиты в случае смерти?

– Всем военнослужащим стоит узаконить свои отношения. Я советую навести порядок в семейных отношениях, все оформить - и в отношении детей, и в отношении жены, и в отношении родителей.

Иногда бывает, что у кого-то из родных есть банальные орфографические ошибки в документах (в фамилии или дне рождения), которые появились еще в советские времена. Раньше на это никто не обращал внимания или махнул рукой, сейчас придется судиться за одну букву.