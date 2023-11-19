Украинцы в ЕС смогут сдать образцы ДНК для поиска своих пропавших родственников: как это сделать

Украинцы, которые находятся в Европе, смогут сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом договорились Главное следственное управление Национальной полиции Украины с Международной комиссией по пропавшим без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Начинаем работу с Польши и Германии. Эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые в дальнейшем будут передаваться украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц", - отметил он.

Клименко также опубликовал график забора биологического материала на ближайшие две недели:

28 ноября – Краков

30 ноября – Варшава

30 ноября – Познань

2 декабря – Берлин

2 декабря – Мюнхен

3 декабря – Дрезден

4 декабря – Франкфурт-на-Майне

5 декабря – Дюссельдорф.

Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо записаться по номеру +38(068)791 00 00. Операторы также ответят на все уточняющие вопросы.

"Призываем все семьи, разыскивающие своих родных, присоединиться к сбору образцов. Вместе мы сможем ускорить этот нелегкий процесс", - подчеркнул Клименко.

Украина использует мобильные ДНК-комплексы для идентификации погибших

Украина впервые начала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших. Они способны обрабатывать ДНК-образцы за полтора часа. Такие лаборатории позволяют сократить время, затраченное на идентификацию погибших во время войны, с нескольких лет до более часа.

Также в Украине разрабатывается порядок отбора ДНК-материала у военнослужащих.

ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации погибших.

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