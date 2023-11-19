Українці в ЄС зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх зниклих родичів: як це зробити

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це домовились Головне слідче управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб", - зазначив він.

Клименко також опублікував графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада – Краків

30 листопада – Варшава

30 листопада – Познань

2 грудня – Берлін

2 грудня – Мюнхен

3 грудня – Дрезден

4 грудня – Франкфурт-на-Майні

5 грудня – Дюссельдорф.

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +38(068)791 00 00. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.

"Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес", - наголосив Клименко.

Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих

Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих. Вони здатні обробляти ДНК-зразки за півтори години. Такі лабораторії дозволяють скоротити час, витрачений на ідентифікацію загиблих під час війни, з кількох років до трохи більше години.

Також в Україні розробляють порядок відбору ДНК-матеріалу у військовослужбовців.

ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації загиблих.

У разі пошуку загиблих та зниклих безвісти під час війни, родичам рекомендується разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.

Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.

Зазвичай, у живих людей відбирають зразки крові, епітелій з ротової порожнини та зразки слини. Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням процесуально уповноваженої особи, тобто слідчого, або за дорученням суду.

Для порівняння ДНК-профілю ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Там вже її поміщають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. Його присвоюють і при реєстрастрації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб. Для цього у кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.

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