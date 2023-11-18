РФ припинила обмін полоненими, розраховуючи розхитати суспільство: скільки українців досі у полоні

Росія та Україна фактично перестали обмінюватись військовополоненими. Останній обмін відбувся ще сьомого серпня.

Про це розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю Настоящему времени.

Росія з літа не проводить обміни полоненими

За словами Яценка, раніше обміни відбувалися практично кожного місяця.

Він зазначив, що українська сторона готова обмінювати військовополонених.

"Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників", - підкреслив Яценко.

Він додав, українських захисників тримають у Росії у жахливих умовах, а країна-агресор РФ не дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

На думку Яценко, Росія намагається розхитати українське суспільство, намагаючись переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перепони з українського боку. Таким чином ворог прагне розхитати українське суспільство

"Ми не сидимо склавши руки, ми постійно намагаємось працювати активно. Координаційний штаб під керівництвом Кирила Буданова намагається знаходити різні аргументи для того, щоб цей процес пішов та ми змогли отримати наших людей назад. Є різні варіанти, над якими ми працюємо, і процес постійно йде", - заявив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зауважимо, 7 серпня вдалося повернути в Україну з російського полону 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках.

Скільки українців у ворожому полоні

Як повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, станом на 17 листопада в полоні росіян перебували 4 337 українців. 1953 з цієї кількості вдалося повернути додому.

"Комісією з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України було встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (763 цивільних та 3574 військових). З них 1953 – звільнених із полону осіб (як цивільних, так і військових)", - йдеться у повідомленні

У відомстві уточнили, що до 4337 людей, щодо яких встановлено факт полону, також входять особи, які утримувались або продовжують утримуватись РФ чи окупаційною адміністрацією з 2014 року.

"Наголошуємо, що зазначена Комісія не веде облік кількості осіб, які наразі фактично перебувають у полоні. Комісія встановлює факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України за результатами розгляду заяв та наданих заявниками підтверджувальних документів і наданих підтверджень від ЦАР (Центрального агентства з розшуку) МКЧХ у Женеві", - підкреслили в Мінреінтеграції.

Там додали, що Комісія може встановити такий факт лише у випадку надходження відповідного звернення від звільненого з полону або членів сім’ї полоненої особи. Однак багато утримуваних у полоні осіб або члени їхніх родин не зверталися до Мінреінтеграції і як наслідок не встановлювали факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"Таким чином, до числа 4337 входять як звільнені з полону особи, так і ті, що продовжують утримуватись у місцях несвободи. Тож його не варто тлумачити як точну кількість осіб, яка на цей момент продовжує перебувати у неволі в РФ", - пояснили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, у вересні Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими з Росією. Це має допомогти обом сторонам конфлікту повертати військових.