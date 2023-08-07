З полону повернулися додому ще 22 українських воїнів (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 7 серпня, вдалося повернути в Україну з російського полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

За його словами, додому повернулися бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

"Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", - зазначив Єрмак.

Він додав, що найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

"Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків", - підкреслив Єрмак.

Керівник ОП подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та зауважив, що й надалі влада докладатиме зусиль для повернення всіх українців з російського полону.

Нагадаємо, 6 липня з російського полону вдалося повернути додому 45 людей. Серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.