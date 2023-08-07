Из плена вернулись домой еще 22 украинских воинов (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 7 августа, удалось вернуть в Украину из российского плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, домой вернулись бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

"Они принимали участие в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые", - отметил Ермак.

Он добавил, что самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и отметил, что и дальше власти будут прилагать усилия для возвращения всех украинцев из российского плена.

Напомним, 6 июля из российского плена удалось вернуть домой 45 человек. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двое гражданских.