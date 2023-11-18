РФ прекратила обмен пленными, рассчитывая расшатать общество: сколько украинцев до сих пор в плену

Россия и Украина фактически перестали обмениваться военнопленными. Последний обмен прошел еще седьмого августа.

Об этом рассказал руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в интервью Настоящему времени .

Россия с лета не проводит обмены пленными

По словам Яценко, ранее обмены проходили практически каждый месяц.

Он отметил, что украинская сторона готова обменивать военнопленных.

"Наши места содержания заполняются, и нам совсем не нужно держать этих российских военнопленных. Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников", – подчеркнул Яценко.

Он добавил, что украинских защитников держат в России в ужасных условиях, а страна-агрессор РФ не соблюдает третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

По мнению Яценко, Россия пытается расшатать украинское общество, пытаясь убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за преград с украинской стороны. Таким образом, враг стремится расшатать украинское общество.

"Мы не сидим сложа руки, мы постоянно стараемся работать активно. Координационный штаб под руководством Кирилла Буданова пытается находить разные аргументы для того, чтобы этот процесс пошел и мы смогли получить наших людей обратно. Есть разные варианты, над которыми мы работаем, и процесс постоянно идет", - заявил спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Отметим, 7 августа удалось вернуть в Украину из российского плена 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях.

Сколько украинцев во вражеском плену

Как сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, по состоянию на 17 ноября в плену россиян находились 4 337 украинцев. 1953 из этого количества удалось вернуть домой.

"Комиссией по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины был установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (763 гражданских и 3574 военных). Из них 1953 – освобожденных из плена лиц (как гражданских, так и военных)", - говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что в 4337 человек, в отношении которых установлен факт плена, также входят лица, которые содержались или продолжают удерживаться РФ или оккупационной администрацией с 2014 года.

"Отмечаем, что указанная Комиссия не ведет учет количества лиц, ныне фактически находящихся в плену. Комиссия устанавливает факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины по результатам рассмотрения заявлений и предоставленных заявителями подтверждающих документов и предоставленных подтверждений от ЦАР (Центрального агентства по розыску)", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Там добавили, что Комиссия может установить такой факт только в случае поступления соответствующего обращения от освобожденного из плена или членов семьи пленника. Однако многие удерживаемые в плену лица или члены их семей не обращались в Минреинтеграцию и как следствие не устанавливали факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"Таким образом, в число 4337 входят как освобожденные из плена лица, так и продолжающие содержаться в местах несвободы. Поэтому это число не стоит толковать как точное количество лиц, которое на данный момент продолжает находиться в неволе в РФ", - пояснили в Минреинтеграция.

Напомним, в сентябре Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными с Россией. Это должно помочь обеим сторонам конфликта возвращать военных.