В Офисе генпрокурора ответили, участвуют ли в обменах оккупанты, убивавшие гражданских

Из осужденных за военные преступления в Украине военнослужащих РФ в процедуре обмена принимали участие единицы. Те оккупанты, которых обвиняют в особо тяжких преступлениях против гражданских, на обмен не идут.

Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в ходе вооруженного конфликта, Офису генерального прокурора Украины Юрий Белоусов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, осужденные военные РФ принимают участие в обменах, но уточняя, сколько осужденных участвовали в процедуре обмена, Белоусов сказал, что "счет на единицы, не на десятки".

"Нет никаких ограничений относительно того, чтобы человек, имеющий приговор, подлежал обмену… Конечно, здесь должен быть определенный баланс. С одной стороны, у Украины есть обязательства перед потерпевшими, жертвами, - люди ждут справедливости и наказания виновного. С другой стороны, у нас есть обязательства перед нашими гражданами, которые содержатся у врага. Поэтому здесь сложные решения", - отметил он.

В то же время Белоусов подчеркнул, что Украина имеет позицию, что лица, совершавшие особо тяжкие преступления, должны отбывать наказание в Украине и не подлежат обмену.

"Это такие наши условные "красные линии". Поскольку если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?", - отметил руководитель департамента.

Он добавил, что действия, попадающих в плен граждан Украины с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, квалифицируются по статье "государственная измена". Они могут получить приговор и пойти на обмен.

"Если речь об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам будут отбывать наказание в Украине", - подчеркнул Белоусов.

Приговоры для российских боевиков

Отметим, СБУ неоднократно сообщала о задержаниях и приговорах российским боевикам, совершавшим военные преступления против Украины.

В частности, недавно контрразведка Службы безопасности задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации "ДНР". Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил РФ.

Также ранее СБУ привлекла к ответственности еще двоих боевиков, которые помогали РФ захватить Дебальцево и Попасную. Суд признал злоумышленников виновными в государственной измене и участии в террористической организации. Им назначено по 10 и 13 лет за решеткой.

Кроме того, по материалам Службы безопасности удалось привлечь к ответственности еще трех предателей и боевиков террористических организаций "Л/ДНР", воевавших против Украины. Суд назначил двум боевикам 15 лет тюремного заключения, еще одному – 8 лет, учитывая его содействие следствию.