В Виннице задержала боевика-разведчика "ДНР", который хотел "залечь на дно"

Контрразведка Службы безопасности задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации ДНР. Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году мужчина активно участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ боевик решил покинуть ряды окупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали возле дома, где он временно проживал.

У фигуранта изъят телефон, в котором он хранил собственные фото с боевых действий против сил антитеррористической операции в Донецкой области.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ привлекла к ответственности еще двоих боевиков, которые помогли РФ захватить Дебальцево и Попасную.