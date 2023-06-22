До 15 лет за решеткой проведут еще 3 боевиков, штурмовавшие украинские города в Луганской и Николаевской областях

По материалам Службы безопасности удалось привлечь к ответственности еще трех предателей и боевиков террористических организаций "Л/ДНР", воевавших против Украины. Суд назначил двум боевикам 15 лет тюремного заключения, еще одному – 8 лет, учитывая его содействие следствию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боевых действий на восточном и южном фронтах, в том числе на Николаевском направлении.

Одним из осужденных является заместитель командира так называемой "1 роты 248-го пехотного батальона ЛНР", еще с 2015 года воевавший против сил АТО. В преддверии полномасштабного вторжения он присоединился к регулярным войскам РФ. Уже 24 февраля 2022 года пересек линию разграничения через реку Северский Донец и занял боевые позиции в районе поселка Долгое Алчевского района Луганщины.

Другой боевик с 2015 года воевал против украинских войск. Тогда он был в составе террористической группировки "Шум" так называемого "казачьего союза области войска Донского ДНР". Позже перешел в батальон "Восток" на "должность" стрелка, а в марте 2023 года "пополнил" ряды подразделения Минобороны РФ под названием "Шторм".

Еще одним злоумышленником является житель Луганска. В августе 2022 г. он прошел военную подготовку в одном из тренировочных центров российских оккупационных группировок. Затем его назначили на должность стрелка в составе одной из воздушно-десантных дивизий ВС РФ. Там он участвовал в боевых действиях против сил обороны на территории Николаевщины.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного участника террористической организации "ДНР", который воевал на стороне страны-агрессора и совершал преступления против жителей Херсонщины. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.