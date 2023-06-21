Новый "председатель Верховного суда ДНР" из-за "повышения" оккупантами получил еще одно подозрение

Государственное бюро расследований заочно сообщило о еще одном подозрении в коллаборационной деятельности бывшему начальнику управления по борьбе с преступлениями, связанным с торговлей людьми, Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области Юрию Сироватко.

Как указывают в ГБР и Киевской областной прокуратуре, осуществляющей процессуальное руководство по делу, Сироватко, занимавший должность "министра юстиции ДНР", в апреле перешел на "работу" "председателем Верховного суда ДНР".

"Установлено, что после начала полномасштабной агрессии России фигурант получил от оккупантов должность "министра юстиции" и активно следовал указаниям российских захватчиков по формированию в регионе видимости законности их власти", - напоминают в бюро.

Бывший правоохранитель постоянно участвовал в публичных выступлениях относительно создания и порядка работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях. В частности, такие выступления проводились подозреваемым в Мариуполе, Волновахе и поселках поблизости.

"Такая "преданность" позволила ему быстро двигаться по карьерной лестнице, и за год войны представители рашистов предложили ему возглавить так называемый "Верховный суд ДНР". На данный момент фигуранту сообщено о втором подозрении в коллаборационизме", - отмечают в ГБР.

Ему инкриминируют часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в незаконных судебных или правоохранительных органах на временно оккупированной территории). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В свою очередь, расследование производства по действиям бывшего правоохранителя в должности "министра юстиции ДНР" завершено, обвинительный акт уже направлен в суд. Напомним, что о подозрении по этому делу Сироватко сообщили год назад.