Запрещала все украинское на оккупированной территории: судье "Верховного суда ДНР" сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении судье так называемого "Верховного суда ДНР", признавшего экстремистскими ряд украинских изданий и общественных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что судья с самого начала захвата части Донецкой области поддерживала "русский мир". В 2016 году женщина вступила в должность судьи в так называемом "Верховном суде ДНР", а уже в 2020 году она вошла в состав судебной палаты по гражданским делам этого "суда".

Как отмечается, она приняла ряд незаконных решений в отношении находящихся на временно оккупированной территории Донецкой области граждан Украины.

"Кроме того, подозреваемая, находясь в составе коллегии судей так называемого "Верховного суда ДНР", приняла решение о признании экстремистскими и запрете на территории псевдореспублики украинских общественных организаций, украиноязычных изданий, книг и брошюр, в том числе религиозных", - говорится в сообщении .

Женщина подозревается в государственной измене и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении предпринимателю из Херсонской области, сотрудничавшему с россиянами во время временной оккупации региона.