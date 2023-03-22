ГБР сообщило о подозрении в расстрелах на Майдане еще одному командиру "Беркута"

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел во Львовской области. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что под руководством подозреваемого это подразделение вместе с другими 18 февраля 2014 года применило физическую силу, спецсредства, в том числе свето-шумовые гранаты производства России, помповые ружья, снаряженные патронами со свинцовой картечью, против митингующих на улице Институтской в Киеве и прилегающих к ней на улицах.

В результате таких действий погибли три человека и около 200 получили телесные повреждения, в том числе и огнестрельные, разной степени тяжести.

Фигурант подозревается в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации нанесения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и оконченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Бюро уже завершило расследование в отношении должностных лиц, которые отдавали преступные приказы - принимали решения по осуществлению силового разгона участников акций протеста и так далее. Однако к ответственности должны быть привлечены все, кто участвовал в преследовании и убийствах украинцев на Майдане Достоинства", - добавляют в ГБР.

Напомним, в ноябре 2021 года следователи бюро завершили восьмилетнее расследование преступлений на Майдане, совершенных в феврале 2014 года высшими должностными лицами государства под руководством бывшего президента Виктора Януковича. В ходе расследования было собрано более 1,5 тысячи томов доказательств.

Было установлено, что в состав преступной группы входили министр обороны; глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра; министр внутренних дел и его заместитель; командующий внутренними войсками МВД; исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД в Киеве и начальник милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве; командир ОМОН "Беркут" ГУМВД в Киеве.

Отметим также, что накануне ГБР заочно сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру "Беркут" ГУМВД в АР Крым, после захвата полуострова вступившему в должность командира российского специального отряда быстрого реагирования и активно помогавшему оккупантам утверждать российскую "власть" на территории Украины.

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