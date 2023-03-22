ДБР повідомило про підозру у розстрілах на Майдані ще одному командиру "Беркуту"

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що під керівництвом підозоюваного цей підрозділ разом з іншими 18 лютого 2014 року застосував фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва Росії, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вулиці Інститутській в Києві та прилеглих до неї вулицях.

У результаті таких дій загинуло три особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості.

Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Бюро вже завершило розслідування щодо високопосадовців, які віддавали злочинні накази – приймали рішення щодо здійснення силового розгону учасників акцій протесту тощо. Але до відповідальності мають бути притягнуті всі, хто брав участь у переслідуванні та вбивствах українців на Майдані Гідності", - додають у ДБР.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року слідчі бюро завершило восьмирічне розслідування щодо злочинів на Майдані, вчинених у лютому 2014 року вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича. Під час розслідування було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів.

Було встановлено, що до складу злочинної групи входили міністр оборони; голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру; міністр внутрішніх справ та його заступник; командувач внутрішніх військ МВС; виконувач обов’язків начальника Головного управління МВС у Києві та начальник міліції громадської безпеки ГУМВС у Києві; командир ПМОП "Беркут" ГУМВС у Києві.

Зазначимо також, що напередодні ДБР заочно повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру "Беркут" ГУМВС в АР Крим, який після захоплення півострова обійняв посаду командира російського спеціального загону швидкого реагування та активно допомагав окупантам утверджувати російську "владу" на території України.

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