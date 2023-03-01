Бізнесмен, що очолив виправну колонію під Херсоном під час окупації, отримав підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру підприємцю з Херсонської області, який співпрацював з росіянами під час тимчасової окупації регіону. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Встановлено, що після російського вторгнення до Херсонщини один з бізнесменів підтримав окупаційну владу та отримав посаду начальника незаконно створеної окупантами колонії на базі Дар’ївської виправної колонії. Заради цього він навіть перебрався з Нової Каховки до села Дар’ївка.

За оперативними даними, чоловік отримав посаду завдяки куму – зраднику, який був призначений росіянами керівником "управління служби виконання покарань".

Зазначається, що після звільнення правобережжя Херсонської області колаборант втік з окупантами на лівий берег, де продовжує виконувати злочинні накази ворога.

Йому заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що українські правоохоронці після звільнення Херсону багаторазово повідомляли про кроки, вжиті для притягнення до відповідальності осіб, залучених окупантами до власної системи виконання покарань.

Вже передано до суду справи проти начальника Північної виправної колонії №90 у Херсоні (заочно), керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника, а також старшої інспекторки відділу по контролю за виконанням покарань колонії №90.

Днями повідомлялося про затримання, зокрема, керівника відділу господарського забезпечення колонії та інспектора відділу охорони Херсонського СІЗО, що теж перейшли на службу ворогу під час окупації облцентру.