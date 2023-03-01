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Бизнесмен, возглавивший исправительную колонию под Херсоном во время оккупации, получил подозрение
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении предпринимателю из Херсонской области, который сотрудничал с россиянами во время оккупации региона. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что после российского вторжения в Херсонскую область один из бизнесменов поддержал оккупационные власти и получил должность начальника незаконно созданной оккупантами колонии на базе Дарьевской исправительной колонии. Ради этого он даже перебрался из Новой Каховки в село Дарьевка.
По оперативным данным, мужчина получил должность благодаря куму – предателю, назначенному россиянами руководителем "управления службы исполнения наказаний".
Отмечается, что после освобождения правобережья Херсонской области коллаборант скрылся с оккупантами на левом берегу, где продолжает выполнять преступные приказы врага.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ему заочно сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса).
Напомним, что украинские правоохранители после освобождения Херсона многократно сообщали о шагах, предпринятых для привлечения к ответственности лиц, привлеченных оккупантами к собственной системе исполнения наказаний.
На сегодня уже передано в суд дело против начальника Северной исправительной колонии №90 в Херсоне (заочно), руководителя Херсонского следственного изолятора и его заместителя, а также старшего инспектора отдела по контролю за исполнением наказаний колонии №90.
На днях сообщалось о задержании, в частности, руководителя отдела хозяйственного обеспечения колонии и инспектора отдела охраны Херсонского СИЗО, тоже перешедших на службу врагу во время оккупации облцентра.