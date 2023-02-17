В Херсоне задержали директора рекламного агентства, которое изготавливало агитационные "борды" для псевдореферендума РФ

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался директор местного рекламного агентства, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами во время временного захвата областного центра.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанный мужчина предложил оккупантам PR-услуги по информационной поддержке псевдореферендума.

Для этого лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу РФ.

Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию открыток и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.

Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от окупантов в российских рублях.

Для размещения агитационной продукции было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города.

После освобождения Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили его, установили местонахождение и задержали.

"По данным следствия, директор компании поддержал российских захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения. Затем он совершил "перерегистрацию" предприятия в бывшей местной оккупационной администрации и заключил с ней "контракт" о предоставлении рекламных услуг", - сообщили правоохранители.

Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий.

"В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению против Украины", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ, который "сливал" врагу разведданные. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.