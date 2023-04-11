ДБР сообщило о подозрении судьи, работавшей в учреждении оккупантов в Мариуполе

Следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации бывшего судьи Ленинского райсуда Донецкой области, работающей на окупантов в Мариуполе. Она подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщили в ДБР.

Сообщается, что предатель неоднократно принимала участие в заседаниях "суда" как "судья", председательствующего при рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел.

Задержать женщину нет возможности, поскольку она находится в "командировке" во временно оккупированном Мариуполе для "налаживания" работы и функционирования так называемой "судебной системы ДНР".

В 2014 году, во время захвата агрессором Донецка, тогда судья Ленинского райсуда сознательно осталась на временно оккупированной территории и поддержала создание псевдореспублики "ДНР".

С 2015 года занимает должность "судьи Буденновского межрайонного суда" Донецка.

Кроме того, женщина активно способствовала образованию и функционированию фейковой "судебной власти" на временно захваченных территориях.

Также Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении судьи так называемого "Верховного суда ДНР", признавшего экстремистскими ряд украинских изданий и общественных организаций.