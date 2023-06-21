Новий "голова Верховного суду ДНР" через "підвищення" окупантами отримав ще одну підозру

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про ще одну підозру в колабораційній діяльности колишньому начальнику управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області Юрію Сироватку.

Як вказують у ДБР та Київській обласній прокуратурі, що здійснює процесуальне керівництво у справі, Сироватко, що обіймав посаду "міністра юстиції ДНР", в квітні перейшов на "роботу" "головою Верховного суду ДНР".

"Встановлено, що після початку повномасштабної агресії Росії фігурант отримав від окупантів посаду "міністра юстиції" та активно виконував вказівки російських загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади", - нагадують в бюро.

Колишній правоохоронець постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих "підрозділів юстиції" на окупованих територіях. Зокрема, такі виступи проводились підозрюваним у Маріуполі, Волновасі та селищах поблизу.

"Така "відданість" дала йому змогу швидко рухатись по кар’єрній драбині і за рік війни представники рашистів запропонували йому очолити так званий "Верховний суд ДНР". Наразі фігуранту повідомлено про другу підозру у колабораціонізмі", - зазначають у ДБР.

Йому інкримінують частину 7 статті 111-1 Кримінального кодекса (добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах на тимчасово окупованій території). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

В свою чергу, розслідування провадження щодо дій колишнього правоохоронця на посаді "міністра юстиції ДНР" завершено, обвинувальний акт вже направлено до суду. Нагадаємо, що про підозру за тією справою Сироватку повідомили рік тому.