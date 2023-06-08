15 лет за решеткой проведет боевик "ДНР", который грабил дома в Каховке

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного участника террористической организации "ДНР", который воевал на стороне страны-агрессора и совершал преступления против жителей Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что вместе с российскими войсками злоумышленник активно участвовал в захвате Каховки и разграблении местных жилищ в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления.

Таким образом, рашисты "выносили" из жилищ граждан все – от бытовой техники до денег и других ценных вещей.

Злоумышленник попал в плен украинских защитников в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

"Как установило следствие, боевиком оказался житель Донецка, который в начале полномасштабного вторжения инициативно вступил в ряды 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ. Находясь в должности старшего стрелка вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте. Потом его перебросили на временно захваченную часть Херсона", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

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