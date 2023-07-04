Двое боевиков, которые помогли РФ захватить Дебальцево и Попасную, получили тюремные сроки

Военная контрразведка и Служба безопасности Украины привлечь к ответственности еще двое пленных оккупантов. Они получили тюремные сроки за сотрудничество с боевиками РФ и причастны к захвату Дебальцево и Попасной.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Суд признал злоумышленников виновными в государственной измене и участии в террористической организации. Им назначено по 10 и 13 лет за решеткой.

13 лет тюрьмы получил боевик с позывным "Трефа", который еще с 2017 года активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины, а после начала полномасштабной войны он обстреливал гражданскую инфраструктуру Попасной в Луганской области из ствольной артиллерии и минометов.

Другой осужденный был оператором-наводчиком боевой машины пехоты батальона "Восток". Еще в начале 2015 года он штурмовал Дебальцево, а с 2022 – воевал против Сил обороны на Авдеевском направлении.

Согласно сообщению, боевики находились в составе террористических групп ЛНР и ДНР и активно участвовали в вооруженных конфликтах на восточном фронте против сил обороны Украины.

Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в Донецкой и Луганской областях.