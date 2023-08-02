В Офісі генпрокурора відповіли, чи беруть участь в обмінах окупанти, які вбивали цивільних

З-поміж засуджених за воєнні злочини в Україні військовослужбовців РФ у процедурі обміну брали участь одиниці. Ті окупанти, кого обвинувачують в особливо тяжких злочинах проти цивільних, на обмін не йдуть.

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, засуджені військові РФ беруть участь в обмінах, але уточнюючи, скільки засуджених брали участь у процедурі обміну, Бєлоусов сказав, що "рахунок на одиниці, не на десятки".

"Немає жодних обмежень щодо того, щоб людина, яка має вирок, підлягала обміну… Звичайно, тут повинен бути певний баланс. З одного боку, Україна має зобов’язання перед потерпілими, жертвами, - люди чекають на справедливість і покарання винного. З іншого боку ми маємо зобов’язання перед нашими громадянами, які утримуються у ворога. Тому тут складні рішення", - зазначив він.

Водночас Бєлоусов наголосив, що Україна має позицію, що особи, які вчиняли особливо тяжкі злочини мають відбувати покарання в Україні й не підлягають обміну.

"Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?", - зазначив керівник департаменту.

Він додав, що дії громадян України з окупованих території Донецької та Луганської областей, які потрапляють у полон, кваліфікуються за статтею "державна зрада". Вони також можуть отримати вирок і піти на обмін.

"Якщо мова про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками відбуватимуть покарання в України", - наголосив Бєлоусов.

Вироки для російських бойовиків

Зазначимо, СБУ неодноразово повідомляла про затримання та вироки російським бойовикам, які скоювали воєнні злочини проти України.

Зокрема, нещодавно контррозвідка Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус збройних сил РФ.

Також раніше СБУ притягнула до відповідальності ще двох бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну. Суд визнав зловмисників винними у державній зраді та участі у терористичній організації. Їм призначено по 10 і 13 років за ґратами.

Крім того, за матеріалами Служби безпеки вдалося притягнути до відповідальності ще трьох зрадників і бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", які воювали проти України. Суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.