Для обміну полоненими запустять змішані медичні комісії: як вони працюватимуть

Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими з Росією. Це має допомогти обом сторонам конфлікту повертати військових.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива", — розповів він.

Як формуюють змішаних медичних комісій для обміну полоненими

Такі комісії запустять відповідно до Женевської конвенції. Передбачається, що до однієї групи будуть входити троє лікарів: один — від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних держав.

Яких саме країн залучать для формування таких комісій, Юсов не уточнив. Він також наголосив, що Київ до цього швидко повертав важкопоранених росіян.

"Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", — додав керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Останнього разу про обмін полоненими повідомлялося 7 серпня. Тоді додому повернули 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.