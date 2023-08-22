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Для обміну полоненими запустять змішані медичні комісії: як вони працюватимуть
Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими з Росією. Це має допомогти обом сторонам конфлікту повертати військових.
Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
"Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива", — розповів він.
Як формуюють змішаних медичних комісій для обміну полоненими
Такі комісії запустять відповідно до Женевської конвенції. Передбачається, що до однієї групи будуть входити троє лікарів: один — від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних держав.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Яких саме країн залучать для формування таких комісій, Юсов не уточнив. Він також наголосив, що Київ до цього швидко повертав важкопоранених росіян.
"Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", — додав керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Останнього разу про обмін полоненими повідомлялося 7 серпня. Тоді додому повернули 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.