Для обмена пленными запустят смешанные медицинские комиссии: как они будут работать

Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий по обмену пленными с Россией. Это должно помочь обеим сторонам конфликта возвращать военных.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"Украина объявляет о создании смешанных медицинских комиссий. Это поможет освобождать украинских пленных и поможет врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива", — рассказал он.

Как формируют смешанных медицинских комиссий для обмена пленными

Такие комиссии будут запущены в соответствии с Женевской конвенцией. Предполагается, что в одну группу будут входить три врача: один — от страны, содержащей военнопленных, и два врача от нейтральных государств.

Какие страны привлекут для формирования таких комиссий, Юсов не уточнил. Он также подчеркнул, что Киев до этого быстро возвращал тяжелораненых россиян.

"Украина является демократической страной, соблюдающей международное право. Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности", — добавил руководитель рабочей группы Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В последний раз об обмене пленными сообщалось 7 августа. Тогда домой вернули 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях.