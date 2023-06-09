Россия передала Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной: реакция МИД

Венгрия самовольно договорилась с Россией о передаче Будапешту украинских военнопленных. Ни одна из сторон не проинформировала украинское правительство о переговорах по обмену.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Украинская сторона узнала об этом сначала из СМИ, а затем появились публичные заявления венгерских чиновников о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных.

"Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. Украина в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой", — сказал Николенко, заметив, что Украина должна знать подробную информацию об освобождении из плена своих граждан.

Временный поверенный Венгрии был вызван в МИД Украины для предметного разговора. Киев передал обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь.

В ходе встречи представителю Венгрии также напомнили о необходимости координации взаимодействия по таким важным вопросам, как освобождение военнопленных.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, при каком условии могут быть мирные переговоры с Россией. Тогда в МИД также раскритиковали его упреки. Впоследствии в скандал попало правительство страны.

Оно распространил видео, где на карте оккупированный Крым обозначен не в составе Украины. Поэтому временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш перед венгерской стороной. После этого правительство Венгрии без комментариев удалило видео.

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