В МИД ответили Орбану на его очередной призыв о переговорах с РФ

В Министерстве иностранных дел напомнили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, при каком условии могут быть мирные переговоры с Россией.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Отметим, Виктор Орбан снова сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине и считает, что необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры с Россией до начала украинского контрнаступления.

"Украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", - подчеркнул Николенко.

Представитель МИД добавил, что ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну.

"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец-то действовать. Например, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", - сказал он.

Напомним, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.