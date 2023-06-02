У МЗС відповіли Орбану на його черговий заклик про переговори з РФ

У Міністерстві закордонних справ нагадали прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за якої умови можуть бути мирні переговори з Росією.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зазначимо, Віктор Орбан знову зробив скандальну заяву щодо війни в Україні і вважає, що необхідно припинити вогонь і почати мирні переговори з Росією до початку українського контрнаступу.

"Українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

"Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.