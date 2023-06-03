Киев объявил Будапешту демарш из-за карты Украины без Крыма

Министерство иностранных дел заявило, что временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной. Причина: венгерское правительство распространило видео, где на карте оккупированный Крым обозначили не в составе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Обозначение Крымского полуострова на территории, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — подчеркнули в МИД.

Ведомство призвало Венгрию прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", — подчеркнули в МИД.

Напомним, всего за день до этого премьер-министру Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, при каком условии могут быть мирные переговоры с Россией. Тогда в МИД также раскритиковали его вбросы.

Ранее из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.