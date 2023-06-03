Київ оголосив Будапешту демарш через мапу України без Криму

Міністерство закордонних справ заявило, що тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною. Причина: угорський уряд поширив відео, де на карті окупований Крим позначили не у складі України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", — зазначили в МЗС.

Відомство закликало Угорщину припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

"Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", — підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, лише за день до цього прем'єр-міністру Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, за якої умови можуть бути мирні переговори з Росією. Тоді в МЗС також розкритикували його закиди.

Раніше через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.