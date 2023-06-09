Росія передала Угорщині українських військовополонених без погодження з Україною: реакція МЗС

Угорщина самовільно домовилася з Росією про передачу Будапешту українських військовополонених. Жодна з сторін не проінформувала український уряд про перемовини щодо обміну.

Про це в Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Українська сторона дізналася про це спочатку зі ЗМІ, а згодом з'явилися публічні заяви угорських посадовців про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

"Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому", — сказав Ніколенко, але зауважив, що Україна має знати детальну інформацію щодо звільнення з полону своїх громадян.

Тимчасового повіреного Угорщини запросили до МЗС України для предметної розмови. Київ передав звернення надати детальну інформацію про громадян України та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу.

Під час зустрічі представнику Угорщини також нагадали про необхідність координації взаємодії із таких важливих питань, як звільнення військовополонених.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, за якої умови можуть бути мирні переговори з Росією. Тоді в МЗС також розкритикували його закиди. Згодом в скандал втрапив уряд країни.

Він поширив відео, де на карті окупований Крим позначили не у складі України. Через це тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною. Після цього уряд Угорщини без коментарів видалив відео.

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