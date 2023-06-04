Уряд Угорщини замінив відео, де Україну показували без Криму, після демаршу Києва

Після критики та демаршу МЗС України уряд Угорщини без коментарів видалив відео, де Крим був позначений не як українська територія, та замінив на нове — тепер карта відповідає міжнародно визнаним кордонам України.

Нове відео уряд опублікував в YouTube.

Оригінал видалили без пояснення. На сторінці просто з'явився новий, відредагований ролик. Водночас він зберіг пропагандиські тези Будапешта.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною. Досить вести війну, виключено припинення вогню покладе край руйнуванням, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Час для миру настав", — говорить голос у відео.

У такий спосіб Угорщина закликає представників української влади сісти за стіл переговорів з окупантами без умови виведення російських військ з усієї території України, на чому наполягає Київ.

Після публікації першого відео, де на карті окупований Крим позначили не у складі України, міністерство закордонних справ заявило, що тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

За день до цього прем'єр-міністру Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, за якої умови можуть бути мирні переговори з Росією. Тоді в МЗС також розкритикували його закиди.