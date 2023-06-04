Правительство Венгрии заменило видео, где Украину показывали без Крыма, после демарша Киева

После критики и демарша МИД Украины правительство Венгрии без комментариев удалило видео, где Крым был обозначен не как украинская территория, и заменил новым — теперь карта соответствует международно признанным границам Украины.

Новое видео правительство опубликовало в YouTube.

Оригинал удалили без объяснения. На странице просто появился новый, отредактированный ролик. В то же время, он сохранил пропагандистские тезисы Будапешта.

"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной. Хватит воевать, только прекращение огня положит конец разрушениям, только мирные переговоры могут спасти жизнь. Время для мира пришло", - говорит голос в видео.

Таким образом, Венгрия призывает представителей украинской власти сесть за стол переговоров с оккупантами без условия вывода российских войск со всей территории Украины, на чем настаивает Киев.

После публикации первого видео, где на карте оккупированный Крым обозначили не в составе Украины, Министерство иностранных дел заявило, что временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш перед венгерской стороной.

Днем ранее премьер-министру Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, при каком условии могут быть мирные переговоры с Россией. Тогда в МИД также раскритиковали его упреки.