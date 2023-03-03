Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих: що відомо

Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих. Вони здатні обробляти ДНК-зразки за півтори години.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє The Independent.

Мобільні ДНК-лабораторії, надані Заходом, пересуваються країною в поліційних фургонах.

Як зазначається, використання Україною мобільних ДНК-лабораторій дозволяє зробити прорив у "науці на війні". Такі лабораторії дозволяють скоротити час, витрачений на ідентифікацію загиблих під час війни, з кількох років до трохи більше години.

Влада каже, що ДНК-лабораторії допомагають значно прискорити ідентифікацію тисяч загиблих та збирання доказів воєнних злочинів російських військових для десятків тисяч справ, які ведуться з початку російського вторгнення.

"Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні", - зазначив керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

Але "це змінилося", повідомив він, додавши, що мобільні лабораторії можуть обробити зразки ДНК лише за 100 хвилин.

Зазначається, що зараз у Харківській області розташовано чотири такі лабораторії, одна з них – в Ізюмі.

Нагадаємо, голова поліції Київської області Андрій Нєбитов 2 березня повідомив, що у селищі Бородянка Бучанського району поліція знайшла чергове поховання жертв російської окупації. У захороненні виявили тіла трьох цивільних чоловіків.

Джерело фото: Depositphotos