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У Бородянці на Київщині виявили нове поховання часів окупації
У селищі Бородянка Бучанського району Київської області поліція знайшла чергове поховання жертв російської окупації. У захороненні виявили тіла трьох цивільних чоловіків.
Про це на брифінгу повідомив голова поліції регіону Андрій Нєбитов.
Він розповів, що поховання близько року тому - 8 березня 2022 року - зробив місцевий житель. Під час окупації Бородянки він разом із товаришем знаходив тіла убитих мирних і хоронив їх на місцевому цвинтарі.
"Коли вже росіяни зробили такий режим, що неможливо було пересуватися містом, він виїхав на безпечнішу територію і тільки зараз повернувся і повідомив Національну поліцію про те, що під час окупації скоїв таке поховання", - уточнив Нєбитов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Слідчим вдалося встановити, що один із загиблих - 50-річний місцевий мешканець. Російські солдати розстріляли його в автівці під час тимчасової окупації села.
Особи інших двох жертв наразі не встановлено. Однак правоохоронці мають надію зробити це завдяки знайденим у кишенях предметам. Так, в одного чоловіка виявили олівець, а в іншого - гребінець та інші речі. Ймовірно, обоє загинули після пострілу в голову.
На Київщині уже знайшли 1 373 загиблих, 700 з них убиті з вогнепальної зброї , - розповів Нєбитов. Ще 350 людей загинули внаслідок мінно-вибухових поранень. 279 людей вважаються зниклими безвісти. Досі не ідентифіковані 127 тіл, знайдених в області.
Нагадаємо, від початку російського вторгнення у Бородянці велися запеклі бої, окупанти безжально обстрілювали житлові будинки та розстрілювали мирних жителів. 1 квітня 2022 року ЗСУ повністю звільнили Бородянку від окупантів.
Збитки, завдані інфраструктурі селища, за оцінкою аналітиків KSE Institute, склали 148,4 млн доларів (за курсом на 1 січня, який враховувався при обчисленні, це складало 4,05 млрд гривень).