Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, - Голова Нацполіції

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив , що всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина.

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"Всього на місці цього поховання перебувало 116 тіл. Більшість – чоловіки. Частина загиблих мали кульові поранення, мінно-вибухові ушкодження, і частина тіл, які згоріли. Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина", – повідомив Голова Нацполіції.

Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних мешканців з Бучі.

Частина військовослужбовців РФ, які катували та вбивали мешканців Бучі та навколишніх населених пунктів, уже встановлені, кільком оголошені підозри. Наразі встановлюються особи інших окупантів з цих підрозділів.

"Найголовніше – на сьогодні ми встановили підрозділи, які перебували на території району та міста Бучі: шість батальйонних тактичних груп десантних сил рф та одна механізована бригада. Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготовили: два чоловіки – військовослужбовці росгвардії, 11 – військовослужбовці збройних сил рф. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора", – зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що названо імена п'ятьох тувинців, підозрюваних у знущаннях над жителями села під Черніговом.