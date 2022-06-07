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- Війна Війна
- Категорія
- Злочинність
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Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, - Голова Нацполіції
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина.
"Всього на місці цього поховання перебувало 116 тіл. Більшість – чоловіки. Частина загиблих мали кульові поранення, мінно-вибухові ушкодження, і частина тіл, які згоріли. Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина", – повідомив Голова Нацполіції.
Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних мешканців з Бучі.
Частина військовослужбовців РФ, які катували та вбивали мешканців Бучі та навколишніх населених пунктів, уже встановлені, кільком оголошені підозри. Наразі встановлюються особи інших окупантів з цих підрозділів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Найголовніше – на сьогодні ми встановили підрозділи, які перебували на території району та міста Бучі: шість батальйонних тактичних груп десантних сил рф та одна механізована бригада. Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготовили: два чоловіки – військовослужбовці росгвардії, 11 – військовослужбовці збройних сил рф. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора", – зазначив Ігор Клименко.
Нагадаємо, що названо імена п'ятьох тувинців, підозрюваних у знущаннях над жителями села під Черніговом.