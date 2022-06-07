Всего в Бучанском районе в результате агрессии РФ погибли 1137 человек, - Глава Нацполиции

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил , что всего в Бучанском районе в результате военной агрессии РФ погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буче – 461 человек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Всего на месте этого захоронения находилось 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели шаровые ранения, минно-взрывные повреждения, и часть сгоревших тел. Всего по району Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буче – 461 человек", – сообщил Глава Нацполиции.

Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи.

Часть военнослужащих РФ, пытавших и убивавших жителей Бучи и окрестных населенных пунктов, уже установлены, несколько объявлены подозрения. В настоящее время устанавливаются лица других оккупантов из этих подразделений.

"Самое главное - на сегодняшний день мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи: шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека - военнослужащие росгвардии, 11 - военнослужащие вооруженных сил России. 10 проектов подозрений передали в Офис Генерального прокурора", - отметил Игорь Клименко.

Напомним, что названы имена пяти тувинцев, подозреваемых в издевательствах над жителями села под Черниговом.