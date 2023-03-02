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В Бородянке на Киевщине обнаружили новое захоронение времен оккупации
В поселке Бородянка Бучанского района Киевской области полиция обнаружила очередное захоронение жертв российской оккупации. В захоронении нашли тела троих гражданских мужчин.
Об этом на брифинге сообщил глава полиции региона Андрей Небитов.
Он рассказал, что захоронение около года назад – 8 марта 2022 года – сделал местный житель. Во время оккупации Бородянки он вместе с товарищем находил тела убитых и хоронил их на местном кладбище.
"Когда уже россияне сделали такой режим, что невозможно было передвигаться по городу, он выехал на более безопасную территорию и только сейчас вернулся и сообщил Национальной полиции о том, что во время оккупации сделал такое захоронение", - уточнил Небитов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следователям удалось установить, что один из погибших – 50-летний местный житель. Российские солдаты расстреляли его в машине во время оккупации села.
Личности других двух жертв пока не установлены. Однако правоохранители надеются сделать это благодаря найденным в карманах предметам. Так, у одного мужчины обнаружили карандаш, а у другого – расческу и другие вещи. Вероятно, оба погибли после выстрела в голову.
В Киевской области уже нашли 1 373 погибших, 700 из них убиты из огнестрельного оружия, - рассказал Небитов. Еще 350 человек погибли в результате минно-взрывных ранений. 279 человек считаются пропавшими без вести. До сих пор не идентифицировано 127 тел, найденных в области.
Напомним, с начала российского вторжения в Бородянке велись ожесточенные бои, оккупанты безжалостно обстреливали жилые дома и расстреливали мирных жителей. 1 апреля 2022 года ВСУ полностью освободили Бородянку от оккупантов.
Ущерб, нанесенный инфраструктуре поселка, по оценке аналитиков KSE Institute, составил 148,4 млн долларов (по курсу на 1 января, который учитывался при исчислении, это составляло 4,05 млрд гривен).