Украина использует мобильные ДНК-комплексы для идентификации погибших: что известно

Украина впервые начала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших. Они способны обрабатывать ДНК-образцы за полтора часа.

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Об этом сообщает The Independent.

Мобильные ДНК-лаборатории, предоставленные Западом, передвигаются по стране в полицейских фургонах.

Как отмечается, использование Украиной мобильных ДНК-лабораторий позволяет совершить прорыв в "науке на войне". Такие лаборатории позволяют сократить время , потраченное на идентификацию погибших во время войны, с нескольких лет до чуть более часа.

Власти говорят, что ДНК-лаборатории помогают значительно ускорить идентификацию тысяч погибших и сбор доказательств военных преступлений российских военных для десятков тысяч дел, которые ведутся с начала российского вторжения.

"Раньше из-за большого числа погибших была огромная очередь на анализ ДНК в лабораториях в Западной Украине", - отметил руководитель Главного следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.

Но "это изменилось", сообщил он, добавив, что мобильные лаборатории могут обработать образцы ДНК всего за 100 минут.

Отмечается, что сейчас в Харьковской области расположены четыре таких лаборатории, одна из них – в Изюме.

Напомним, глава полиции Киевской области Андрей Небитов 2 марта сообщил, что в поселке Бородянка Бучанского района полиция обнаружила очередное захоронение жертв российской оккупации. В захоронении нашли тела троих гражданских мужчин.

Источник фото: Depositphotos